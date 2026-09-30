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تفاهمنامه مشارکت خیر مدرسهساز، آقای سعید امینی، به ارزش ۲۵ میلیارد تومان برای احداث دو فضای آموزشی در شهر کرمانشاه و شهرستان روانسر به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، احداث دو پروژه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است که شامل مدرسه ۱۵ کلاسه گردشگری در بلوار آلآقا شهر کرمانشاه و مدرسه ۶ کلاسه در روستای زالوآب شهرستان روانسر است.