سیرجان پیشگام در اهدای خون، اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مردم شهرستان سیرجان در شرایط خاص امسال طی ۶ ماهه گذشته بیش از ۷ هزارو ۵۰۰ واحد خون، یا ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.

آقای پور گلزاری رئیس مرکز پایگاه انتقال خون سیرجان گفت: این میزان اهدء خون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور مردم این شهرستان طی این مدت بیش از ۹ هزارنفر جهت اهداء خون به پایگاه انتقال خون سیرجان مراجعه کردند که ۷ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط اهدای خون بودند و این شهرستان بعد از مرکز استان بیشترین واحد خون را داشته است.