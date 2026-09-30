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مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سال گذشته، ۲۸ هزار کودک در دو بخش نوزادان و کودکان ۳ تا ۵ سال مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاقپور،مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی در حوزه ناشنوایی اظهار کرد: سازمان بهزیستی با اجرای دو برنامه راهبردی، گامهای موثری در جهت پیشگیری از ناشنوایی برداشته است که شامل مشاوره ژنتیک در دوران بارداری برای پیشگیری از اختلالات و همچنین طرح غربالگری، شناسایی و مداخله به هنگام است.
وی افزود: تمام نوزادان در زایشگاههای استان از نظر شنوایی غربالگری میشوند و در مرحله دوم، کودکان ۳ تا ۵ سال نیز پیش از ورود به مدرسه تحت پایش شنوایی قرار میگیرند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با ارائه آماری از اقدامات انجامشده، گفت: در سال گذشته، ۲۸ هزار کودک در دو بخش نوزادان و کودکان ۳ تا ۵ سال مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند. در این طرح، به محض شناسایی کودکان دارای مشکل، روند مداخله آغاز شد که شامل ارجاع به مراکز روزانه توانبخشی، تأمین سمعک یا کاشت حلزون و سایر اقدامات حمایتی به صورت رایگان بوده است.
رزاقپور با اشاره به دستاوردهای این غربالگریها، تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای این برنامهها، نرخ ورود کودکان ناشنوا به مدارس استثنایی کاهش یافته و بسیاری از این کودکان با استفاده از ابزارهای کمکشنوایی مانند سمعک و کاشت حلزون، در مدارس عادی مشغول به تحصیل شده و به جای محدودیت، مسیر شکوفایی استعدادهای خود را در پیش گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با تأکید بر موضوع «عدالت ارتباطی» بیان کرد: ترویج یادگیری زبان اشاره ایرانی، حق مسلم افراد دارای ناشنوایی است. در این حوزه، دستگاههای فرهنگی، آموزشی و بهویژه صدا و سیما باید با بهرهگیری از مترجمان زبان اشاره در بخشهای خبری و برنامههای پرمخاطب، در تحقق عدالت ارتباطی به جامعه ناشنوایان کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جامعه ناشنوایان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۷۳۷ فرد ناشنوا در استان اردبیل تحت پوشش برنامهها و حمایتهای بهزیستی قرار دارند و خدمات تخصصی و حمایتی مورد نیاز به این افراد ارائه میشود که از این میان، ۲۵۰ نفر به صورت مستمر از خدمات مراکز تخصصی شنوایی بهرهمند هستند.
رزاقپور در پایان با اشاره به فعالیت مراکز تخصصی توانبخشی شنوایی در استان، تاکید کرد: این مراکز با هدف توانمندسازی فعالیت میکنند و جمعیت مددجویان استفادهکننده از خدمات، با دستیابی افراد به استقلال و توانمندی، بهطور مستمر در حال تغییر و بهروزرسانی است.