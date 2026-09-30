مردم شهرستان ری در دویست و سیزدهمین شب قرار شبانه خود در میدان شهر ری، با شعارهای حماسی علیه استکبار جهانی، بار دیگر بر دشمنیت ابدی با رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری در شب ۲۱۳امین، شاهد حضور گسترده و پرشور مردمی بود که برای تداوم زنجیره تجمعات شبانه گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای مقتدرانه، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را به عنوان زیباترین و اثرگذارترین فریاد در میادین برای مقابله با سلطه استکبار عنوان کردند. این گردهمایی مردمی، نمادی از ایستادگی مردم شهرستان ری در کنار نظام اسلامی و تبیین موضع قاطع ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا بود.