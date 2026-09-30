وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، چهره هوای قم را امروز چهارشنبه ۸ مهرماه تحت تأثیر قرار می‌دهد و دمای هوا در گرم‌ترین ساعات به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

باد شدید و گردوخاک در راه قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

باد شدید و گردوخاک در راه قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم و بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک در مناطق مختلف استان شود.

دمای هوا در سردترین ساعات به ۱۷ درجه سانتی‌گراد و در گرم‌ترین ساعات به ۳۴ درجه می‌رسد. سرعت وزش باد نیز بین ۱۴ تا ۲۰ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب شرقی خواهد بود.

پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز برای قم دمایی در محدوده ۳۴ درجه سانتی‌گراد در روز ۳۰ سپتامبر را نشان می‌دهد.