به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۴ هزار تن انواع کود شیمیایی از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بابل و با استفاده از حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع شد. این کود‌ها برای مصارف مختلف از جمله کشت محصولات پاییزه و بهاره، باغات، مزارع برنج کشت اول و دوم و پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴ هزار و ۷۵۷ تن انواع کود شیمیایی با حواله الکترونیکی در مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان توزیع شد.

به گفته وی، از این میزان، یک هزار و ۸۱۷ تن مربوط به کشت محصولات پاییزه و بهاره، ۶۸۶ تن به محصولات باغی،۱۰ هزار و ۵۲۵ تن به مزارع برنج کشت اول، ۱۵۰۰ تن به مزارع برنج کشت دوم و ۲۲۹ تن به پرورش ماهی در آب‌بندان‌ها اختصاص یافته است. از کل کود توزیع شده، ۱۲ هزار و ۵۱۲ تن کود ازته، ۳۴۹ تن کود فسفاته و یک هزار و ۸۹۶ تن کود پتاسه بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تأکید بر اجرای برنامه ابلاغی اصلاح الگوی کشت در روند تأمین و توزیع کود مورد نیاز بخش کشاورزی و آبزی پروری، خاطر نشان کرد: سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنه‌بندی متصل است و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی یا از طریق سامانه دولت من، درخواست خود را ثبت کرده و پس از صدور حواله در سامانه پایش کودی، کود تخصیص‌یافته به محصول مورد نظر خود را از کارگزاری تعیین‌شده دریافت کنند.

توزیع کود‌های شیمیایی در شهرستان بابل با هدف تأمین نیاز‌های غذایی گیاهان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی انجام شده است.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با نظارت مستمر بر روند توزیع و کیفیت کودها، تلاش دارد تا از دسترسی کشاورزان به کود‌های مرغوب و مورد نیاز اطمینان حاصل نماید.