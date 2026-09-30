رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از فرآیند مستمر ساماندهی به حوزه حمل‌ونقل شهری و ثبت ۶۵۶ مورد تغییر وضعیت پروانه‌های اشتغال رانندگان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد میرزاییان گفت: برای نظم‌بخشی به فعالیت رانندگان و تسهیل خدمات به فعالان حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر، در شش ماهه نخست امسال، مجموعاً ۶۵۶ مورد صدور، تمدید و ابطال پروانه اشتغال در بخش‌های مختلف انجام شده است.

وی افزود: در بخش تاکسی رانی، ۲۰۱ مورد تمدید، ۴۳ مورد صدور و ۱۱ مورد ابطال پروانه ثبت شده است. همچنین در حوزه دیزل مسافری، ۵۰ مورد صدور و ۱۴ مورد تمدید پروانه انجام گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش دیزل باری، اعلام کرد که ۱۴۳ مورد صدور و ۱۹۴ مورد تمدید پروانه در این بخش به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل شهرداری شهرکرد تأکید کرد که این فرآیند علاوه بر به‌روزرسانی سوابق رانندگان، زیرساخت لازم برای نظارت دقیق‌تر بر ناوگان و ارائه خدمات منظم‌تر را فراهم می‌کند.