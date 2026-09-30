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۱۱۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در طرح نظارت بر اماکن عمومی در آبادان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "رمضان گوروئی" اظهار داشت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و با بازرسی از واحدهای صنفی، موفق به کشف ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق شدند.
وی افزود: کارشناسان ارزش این اقلام را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.