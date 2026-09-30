به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "رمضان گوروئی" اظهار داشت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و با بازرسی از واحد‌های صنفی، موفق به کشف ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این اقلام را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.