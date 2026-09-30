به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد طالبی با اعلام آمار جدید از عملکرد آموزشی این اداره کل در شش ماه نخست سال جاری، از گسترش آموزش‌های مهارتی به ویژه در بین صنوف و صنایع در سطح استان خبر داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، در تحلیل جامعه آماری قشر‌های متقاضی، دانش‌آموزان را یکی از گروه‌های اصلی مخاطب آموزش‌های مهارتی عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست امسال با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که دانش‌آموزان بیشترین تقاضا را برای شرکت در دوره‌های مهارتی داشته‌اند به طوری‌که نسبت مشارکت اصناف و صنعتگران استان به ۱۴ درصد و نسبت مشارکت دانش‌آموزان به ۲۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده حرکت رو به رشد نسل جوان به سمت کسب مهارت‌های کاربردی است.

طالبی با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار ارائه شود، افزود: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار از طریق توانمندسازی نیروی انسانی است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش ضریب نفوذ آموزش‌های مهارتی در تمام اقشار جامعه، به ویژه بخش تولید و صنعت باشیم.