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نهمین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن و ایدهآل و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و ملزومات ازدواج دیشب در نمایشگاه بینالمللی مشهد برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست نمایشگاه بینالمللی مشهد گفت: این نمایشگاهها در قالب ۷۱ غرفه از استانهای خراسان رضوی، تهران، اصفهان، البرز، قم و آذربایجان شرقی در سالن فردوسی در فضایی به وسعت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع برپا شده است.
حسین گیوری افزود: دکوراسیون و صنایع چوب، فرش، کالای خواب، لوستر، لوازم خانگی و تشریفات مهمترین زمینههای ارائه شده در این دو نمایشگاه است.
وی ادامه داد: حمایت از کسب و کار و اصناف مربوطه و سهولت در شبکهسازی میان تولیدکنندگان و فروشندگان و مشتریان از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
علاقه مندان میتوانند تا دهم مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ و روز جمعه از ساعت ۱۱ تا ۲۲ از این نمایشگاهها بازدید کنند.