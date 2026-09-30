به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهزاد مرادی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها در استان با همکاری کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، سازمان دانش‌آموزی، صداوسیما و بسیج در حال برگزاری است، افزود: در این راستا ۱۶۸ مرکز نیکوکاری و ۲۳ پایگاه کمیته امداد در معابر و میادین شهر‌های استان از هفته سوم شهریور فعال شده است.

وی ادامه داد: برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی در محل برگزاری نماز جمعه، برگزاری زنگ نمادین جشن عاطفه‌ها در نیمه اول مهرماه، استفاده از ظرفیت مدارس، مراکز نیکوکاری، پایگاه‌های کمیته امداد و گروه‌های مردمی برای افزایش مشارکت خیران، جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای نوشت افزار و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان جهت برگزاری جشن عاطفه‌ها از دیگر برنامه‌ها بوده است.

مرادی با بیان اینکه ۴۸ هزار دانش‌آموززیر پوشش کمیته امداد استان است، گفت: تامین نوشت افزار و سایر نیاز‌های تحصیل دانش‌آموزان با کمک خیران از اهداف این برنامه است و کمک‌های جمع‌آوری‌شده در کوتاه‌ترین زمان در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار داده می‌شود تا مشکلات اقتصادی مانع ادامه تحصیل آنان نشود.

وی با بیان اینکه سال گذشته سه میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران در جشن عاطفه‌ها جمع آوری شد، تصریح کرد: خیران و هم استانی‌ها می‌توانند کمک‌های خود را از طریق کد دستوری:#۶۶۱*۸۸۷۷*؛ شماره کارت مجازی؛۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۹۵؛ شماره حساب؛۰۱۰۵۲۳۴۵۶۲۰۰۱ واریز کنند.