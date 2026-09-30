شهروندان ولایتمدار رباط‌کریم در دویست و سیزدهمین قرار شبانه خود، پشتیبانی همه‌جانبه مردم از نظام و رهبری را کلید پیروزی در جنگ‌های اخیر دانستند و شکست نظامی دشمن را دلیل اصلی فراخوان سپاه پاسداران برای بیداری ملت آمریکا ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی در شهرستان رباط‌کریم با حضور گسترده مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع پرشور، اتحاد و پشتیبانی ملت ایران از نظام اسلامی و رهبری معظم، را از عوامل اصلی پیروزی بر دشمنان در رویارویی‌های اخیر برشمردند.

حاضران در این تجمع با اشاره به نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، تأکید کردند استیصال و شکست نظامی دشمنان جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین دلیل ارسال این نامه است تا مخاطبان آن با شناخت حقیقت، دولت‌های ستمگر را رها کرده و از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آنها فاصله بگیرند.