رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وقوع دو حادثه مرگبار اتوبوس در استان‌های مرکزی و خراسان جنوبی با ۲۰ نفر فوتی، از تعلیق فعالیت دو شرکت مسافربری متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان دو حادثه اخیر اتوبوس، تأکید کرد که حفظ سلامت مسافران خط قرمز پلیس است که با بررسی‌های کارشناسی، قصور در وقوع این دو حادثه مشخص و اقدامات قانونی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در حادثه نخست که در آزادراه همدان-ساوه رخ داد، ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند. بررسی‌های کارشناسی نشان داد که علاوه بر بی‌مبالاتی راننده در انجام حرکات مخاطره‌آمیز، دو قصور دیگر نیز در این حادثه دخیل بوده‌اند؛ نخست، قصور شرکت پیمان‌گذار آزادراه در عدم ایمن‌سازی و استقرار حفاظ کناری راه، و دوم، قصور مدیر شرکت مسافربری در عدم احراز سلامت جسمی و روانی راننده پیش از اعزام.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: در حادثه دوم در محور سربیشه (خراسان جنوبی)، برخورد اتوبوس با حریق منجر به تلفات شد. در این حادثه نیز علاوه بر بی‌احتیاطی راننده، دو قصور دیگر نیز احراز شد: اول، عدم نظارت شرکت مسافربری بر سلامت فنی اتوبوس و دوم، تعبیه باک غیرمجاز توسط مالک وسیله نقلیه.

سرهنگ محبی در پایان اعلام کرد: در پی احراز این قصورها، فعالیت هر دو شرکت مسافربری متخلف فوراً به حالت تعلیق درآمد و پرونده آنها جهت تعیین میزان محرومیت به کمیسیون ماده ۱۲ سازمان راهداری و حمل‌ونقل ارجاع شده است.

گفتنی است؛ دو تصادف خونین در ۴ مهر به وقوع پیوست؛ در حادثه اول در آزادراه همدان_ساوه 11 نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده و 24 نفر مصدوم شدند؛ در تصادف دوم در خراسان جنوبی که به آتش سوزی منجر شد ۹ نفر جان باخته و ۵ نفر مصدوم شدند‌.