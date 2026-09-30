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بر اساس ابتکار استاندار کرمانشاه، مدیران کل دستگاههای اجرایی، روسای سازمانها و مدیران شهرستانی یا معاونان آنان، همزمان در بیش از ۱۰۰ مدرسه استان حضور یافتند تا با اهدای گل و شیرینی، آغاز سال تحصیلی را به معلمان و دانشآموزان تبریک بگویند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،صبح امروز سه شنبه، نقشه مدیریتی استان کرمانشاه تصویری متفاوت و کمنظیر از پیوند «میدان اجرا» با «سنگر آموزش» را به نمایش گذاشت. این رویداد در حالی رقم خورد که پس از حدود هفت ماه تعطیلی تحمیلیِ مدارس به دلیل شرایط جنگی، بار دیگر با آغاز مهرماه، مدرسه آغوش خود را به روی پویایی و علمآموزی گشوده است؛ بازگشایی مبارکی که نیازمند بازسازی روحی و تقویت امید اجتماعی بود و با این حضور همهجانبه، رنگی از همدلی و امنیت به خود گرفت. پیامی فراتر از یک تشریفات اداری تقسیم حضور فراگیر مدیران ارشد در مدارس شهری و روستایی، صرفاً یک آیین نمادین نبود، بلکه بازتابی از درک عمیق مجموعه مدیریتی استان از جایگاه آموزشوپرورش به عنوان محور توسعه به شمار میرود.
آثار و برکات این پویش استانی در چند محور اساسی نمایان است: نخست احیای امید و التیام روانی پس از بحران جنگ. پس از وقفه طولانیمدت هفتماهه ناشی از جنگ، کلاسهای درس نیازمند تزریق حس ثبات، آرامش و پشتیبانی بودند.
ورود دستهجمعی کارگزاران اجرایی با شاخههای گل، پیامآور بازگشت قدرتمندانه زندگی، امنیت و اولویت داشتن آینده فرزندان دیار زاگرس بود. تکریم عینی و عملی جایگاه معلم، دیگر اثر ملموس این ابتکار بود؛ قدردانی حضوری مدیران دستگاههای اقتصادی، صنعتی، عمرانی و خدماتی از معلمان در محل کارشان، جایگاه رفیع فرهنگیان را به عنوان موتور پیشران جامعه تثبیت کرد و روحیه جامعه فرهنگی استان را ارتقا داد. همچنین پیوند بیواسطه مدیریت استان با نیازهای مدارس را هم می توان یک آورده دیگر خلاقیت مدیریت ارشد استان دانست.
این سرکشی میدانی و هماهنگ، مدیران بخشهای مختلف را از نزدیک با واقعیتها، کمبودها و زیرساختهای فیزیکی مدارس پس از ماهها تعطیلی آشنا ساخت تا فرایند پشتیبانی از مدارس وارد فاز عملیاتی شود.
کارنامهای درخشان در مدار استمرار این حرکت منسجم، تصادفی و مقطعی نیست؛ بلکه امتداد نگاه راهبردی استان به حوزه تعلیم و تربیت است. استان کرمانشاه طی دو سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست شورای آموزش و پرورش کشور شده است؛ افتخاری ماندگار که ماه گذشته با تقدیر رسمی وزرای محترم کشور و آموزشوپرورش از دکتر منوچهر حبیبی، استاندار به ثبت رسید.
حضور هماهنگ صف تا ستاد مدیریت استان در کلاسهای درس در سهشنبه هفتم مهرماه، نشان داد که صدرنشینی کرمانشاه در شاخصهای آموزشی کشور حاصل تصمیمهای پشتدرهای بسته نیست، بلکه ریشه در باوری عمیق دارد: پیشرفت و آبادانی پایدار تنها از مسیر مدارسی پرنشاط، معلمان تکریمشده و نسلی آگاه و متعهد عبور میکند.