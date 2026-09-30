به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ رمضان نژاد گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی در راستای طرح مبارزه با قاچاق فرآورد‌های نفتی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری محور سیرجان -بندرعباس یک دستگاه کامیون نفتکش عبوری را جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون نفتکش که دارای مدارک جعلی و ۴ پلمپ بارگیری بود و توسط افراد سودجو تحت پوشش کالای مجاز قصد خروج از کشور را داشت، ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر متهم را دستگیر کردند.