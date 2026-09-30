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با پیگیری دادستان تهران، ۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه، از گمرک ترخیص و وارد زنجیره تأمین دارویی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی گفت: این اقلام مشتمل بر دو نوع داروی ویژه بیماریهای خاص است که از مشتقات پلاسمای خون و در زمره ذخایر استراتزیک دارویی کشور میباشند و در درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه، بیماریهای خود ایمنی، سوختگیها و مراقبتهای ویژه نقش حیاتی دارند.
به گفته صالحی این داروها با استفاده از ارز ترجیحی به ارزش ریالی ۱۳۰۴ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال طی دو محموله جداگانه به کشور وارد و با پیگیری دادستانی تهران از گمرک ترخیص شد.