رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از دستگیری یکی از متهمان اصلی قطع غیرمجاز درختان در حال ارتکاب جرم و توقیف خودروی وی خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از دستگیری یکی از متهمان اصلی قطع غیرمجاز درختان در حال ارتکاب جرم و توقیف خودروی وی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۷ متر مکعب چوب‌آلات جنگلی در این شهرستان کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده طی حدود یک ماه اخیر گفت: از زمان قطع نخستین درخت در این منطقه، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه مستقر شدند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عامل این تخریب در دستور کار قرار گرفت.

مهدیه خلعتبری، افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، متهم در حالی که مشغول قطع درختان بود، شناسایی و دستگیر شد و موضوع بلافاصله به دادستانی اعلام گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن ادامه داد: در جریان این عملیات، خودروی مورد استفاده متهم نیز توقیف و با انتقال به پارکینگ تحت نظر قرار گرفت؛ همچنین با حضور جرثقیل، کنده‌ها و چوب‌های موجود در منطقه جمع‌آوری و منتقل شد.

خلعتبری با بیان اینکه متهم از افراد اصلی پرونده محسوب می‌شود، گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر افرادی که در این اقدام با وی همکاری داشته‌اند ادامه دارد و امیدواریم با انجام تحقیقات و اخذ اظهارات متهم، سایر عوامل دخیل در این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شوند.

همچنین وی گفت: قطع غیرمجاز درختان در برخی مناطق جنگلی تنکابن طی هفته‌های اخیر در دستور کار اداره منابع طبیعی و یگان حفاظت این شهرستان بوده است. پیش از این نیز در پی گزارش‌های مردمی و انتشار تصاویری از قطع درختان در محدوده نارنج‌داربن سلیمان‌آباد، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه حضور یافتند و بررسی‌های میدانی برای شناسایی عوامل این اقدام آغاز شد.

بر اساس بررسی‌های اداره منابع طبیعی تنکابن، در این محدوده چند اصله درخت در زمان‌های مختلف قطع شده بود که با تداوم حضور و اقدامات حفاظتی یگان حفاظت، یکی از متهمان اصلی پرونده در حین قطع درختان شناسایی و دستگیر شد و پرونده برای رسیدگی قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.

از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۷ متر مکعب چوب‌آلات جنگلی در تنکابن کشف و ضبط شده است.