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مدیرکل بهزیستی مازندران از ارائه خدمات به ۱۴ هزار و ۸۶۱ سالمند در استان خبر داد و خانوادهمحوری را اولویت مراقبت از سالمندان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از ارائه خدمات این ادارهکل به ۱۴ هزار و ۸۶۱ سالمند در استان خبر داد و گفت: خانواده، محور اصلی سیاست بهزیستی مازندران در مراقبت از سالمندان است.
رقیه رحمانی با اشاره به جمعیت ۵۵۹ هزار و ۸۰۰ نفری سالمندان در مازندران افزود: سالمندان ۱۵.۹ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند و مازندران از نظر جمعیت سالمندی در جایگاه دوم کشور قرار دارد.
وی گفت: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندی، رویکرد اصلی بهزیستی حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان است و تحقق این هدف به برنامهریزی جامع و متناسب با نیازهای این گروه نیاز دارد.
مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: از مجموع سالمندان تحت پوشش، هزار و ۳۷۴ نفر از خدمات ویژه مراکز توانبخشی استفاده میکنند.
رحمانی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۳۹۳ سالمند دارای معلولیت و ۲ هزار و ۴۶۸ زن سرپرست خانوار سالمند نیز تحت حمایت بهزیستی استان هستند و خدمات متناسب با نیازهای آنان با هدف حفظ استقلال، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت حمایتهای خانوادگی و اجتماعی ارائه میشود.
وی گفت: خدمات تخصصی سالمندان از طریق ۸ مرکز شبانهروزی توانبخشی ـ مراقبتی، ۱۴ مرکز روزانه آموزشی ـ توانبخشی و ۷ مرکز خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل ارائه میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران، ترویج و تسهیل مراقبت از سالمندان در بستر خانواده را سیاست کلان این ادارهکل عنوان کرد و افزود: اولویت ما این است که سالمندان تا حد امکان در کانون خانواده و در کنار عزیزان خود زندگی کنند، زیرا خانواده مهمترین بستر تداوم ارتباطات عاطفی و اجتماعی سالمند است.
رحمانی گفت: برای سالمندانی که از حمایت و خانواده مؤثر برخوردار نیستند نیز مراکز شبانهروزی بهزیستی محیطی امن و حمایتی فراهم میکنند.
وی از استقرار ۲ خانه حمایتی سالمندان در استان خبر داد و افزود: این خانهها با ظرفیت حداکثر ۱۰ سالمند، خدماتی مانند اسکان، تهیه غذای گرم، شستوشوی لباس، نظافت و مراقبت ارائه میکنند.
رحمانی گفت: فضای این خانهها با رویکرد خانوادگی طراحی شده است تا علاوه بر تأمین نیازهای مراقبتی، زمینه تعامل و ارتباط اجتماعی میان ساکنان نیز فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان افزود: تکریم سالمند تنها به احترام زبانی و رفتاری محدود نمیشود و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی، رفتوآمد و حضور اجتماعی آنان نیز بخشی از این رویکرد است.
وی مناسبسازی محیطهای شهری برای تردد آسان سالمندان و دیگر گروههای نیازمند را ضروری دانست و گفت: تحقق این امر نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است.
رحمانی ادامه داد: در یک سال اخیر ۸ هزار و ۳۲۰ سالمند ساکن استان از برنامههای تخصصی و آموزشی پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی بهرهمند شدهاند.
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت که در این گزارش آمده است، افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب میشوند و در سه گروه سالمندان جوان ۶۰ تا ۷۰ سال، سالمندان میانسال ۷۱ تا ۸۰ سال و سالمندان پیر ۸۱ سال به بالا دستهبندی میشوند.
شعار روز جهانی سالمندان در سال ۲۰۲۶ نیز «عصر زندگی طولانیتر؛ بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر» اعلام شده است.