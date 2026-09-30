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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان از تخریب چهار باب کوخه، کشف و امحای شش رشته تور و رهاسازی ۹ قطعه پرنده در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست در تالاب بینالمللی شادگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدحسن فقیه گفت : در جریان این گشت و کنترل چهار باب کوخه شکار شناسایی و تخریب شد که یکی از این کوخهها خالی و در مراحل ابتدایی ساخت قرار داشت. همچنین تعدادی از متخلفان با مشاهده خودروی یگان حفاظت، محل را ترک کرده و متواری شدند.
وی ادامه داد : در این گشت حفاظتی، شش رشته تور نیز کشف و در محل امحا شد و برای جلوگیری از تداوم فعالیتهای غیرمجاز و صیانت از زیستگاه تالاب، ادوات کشفشده از چرخه استفاده خارج شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان با تأکید بر تداوم گشت و کنترل در تالاب بینالمللی شادگان اظهار کرد: پایش و کنترل مستمر مناطق حساس تالاب با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز و حفاظت از پرندگان و سایر گونههای ارزشمند این زیستگاه ادامه خواهد داشت.