در پی پیگیری‌های مستمر شرکت برق منطقه‌ای یزد و با نظارت دادستانی یزد و همکاری سازمان بازرسی، روند وصول مطالبات این شرکت از مشترکان بدهکار دنبال شد و از ۲۰ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، مبلغ ۲۴ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از مطالبات برق منطقه‌ای یزد وصول شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این روند، جلسات هفتگی وصول مطالبات، نشست‌های مشترک با شرکت توانیر و جلساتی با حضور نماینده دادستانی و مشترکان بدهکار برگزار و برای تعیین تکلیف بدهی‌ها، توافق‌نامه‌های پرداخت، تقسیط و تسویه تنظیم شد.

بخشی از مطالبات نیز از طریق پرداخت نقدی، ارائه چک و تهاتر تسویه شد و پیگیری‌ها برای وصول سایر مطالبات نیز ادامه دارد.

توصیه دادستانی یزد به شرکت‌ها و مشترکان بدهکار:



با توجه به ضرورت تأمین پایدار خدمات عمومی و جلوگیری از انباشت بدهی، شرکت‌ها و مشترکان بدهکار نسبت به پرداخت به‌موقع مطالبات مربوط به آب، برق و گاز اقدام کرده و از ایجاد و استمرار بدهی خودداری کنند.

دادستانی یزد ضمن حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی، وصول مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان و حفظ حقوق عامه را با جدیت دنبال خواهد کرد.