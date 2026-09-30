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رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از صدور مجوز محیط زیستی طرح بازیابی گازهای مشعل میدان نفتی رگ سفید-۱ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا نادری افزود: این مجوز با پیگیری و اقدامات تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و در چارچوب فرآیندهای محیط زیستی مربوط به طرح صادر شده است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند ملی، نقش مؤثری در کاهش مشعلسوزی و انتشار آلایندههای محیط زیستی دارد و بر اساس برآوردهای انجامشده، سالانه از انتشار ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۹۶۱ تن گازهای گلخانهای جلوگیری خواهد کرد.
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: با توجه به اهمیت جمعآوری و بازیابی گازهای مشعل، HSE شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پیگیری اخذ مجوزهای محیط زیستی برای سایر پروژههای مشابه فروش گاز را نیز با جدیت و در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار داده است.
نادری ضمن قدردانی از تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست، کارگروه جمعآوری گازهای مشعل و مجری طرحهای گاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اظهار داشت: این دستاورد حاصل تعامل و همکاری مؤثر مجموعههای تخصصی شرکت و همچنین تدابیر اتخاذشده در سطح شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت جهت تسریع در فرآیند اخذ مجوز بوده و میتواند گامی مؤثر در مسیر کاهش مشعلسوزی، صیانت از محیط زیست و بهرهبرداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور باشد.