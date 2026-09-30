مردم اسلامشهر دردویست و سیزدهمین شب تجمع شبانه خود در محور آیت‌الله سعیدی، نامه سپاه پاسداران خطاب به ملت آمریکا را فرصتی برای جدایی مردم این کشور از سیاست‌های دولت جنایتکارشان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این تجمع با بررسی مفاد نامه سپاه پاسداران خطاب به ملت آمریکا، این پیام را گامی مؤثر برای تبیین حقایق و فرصتی برای مردم آمریکا دانستند تا با شناخت جنایات دولت خود، صف خود را از سیاست‌های استکباری کاخ سفید جدا کنند.

حاضران در این تجمع تأکید کردند که تبیین تفاوت میان ملت و دولت، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای مقابله با سلطه جهانی و بیداری وجدان‌های بیدار در سراسر دنیا است.