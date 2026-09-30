مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از آمادگی این شرکت برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز تهران از طریق آب‌های بازیافتی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف کاهش فشار بر منابع آب شیرین و ارتقای سلامت محیط زیست در پایتخت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، در جریان بازدید علی صالحی دادستان تهران، احمد سلامت مدیرعامل شرکت فاضلاب و جمعی از مسئولان حوزه منابع طبیعی، فضای سبز و مدیریت شهری از بوستان چیتگر، بر توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده به‌عنوان یکی از منابع پایدار تأمین آب فضای سبز تهران تأکید شد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، در این بازدید با تأکید بر مسئولیت این شرکت در قبال محیط زیست و حفظ سرسبزی پایتخت، از آمادگی کامل شرکت فاضلاب تهران برای همکاری با شهرداری تهران در زمینه تأمین آب بازیافتی مورد نیاز فضای سبز خبر داد.

وی گفت: شرکت فاضلاب تهران در راستای مسئولیتی که بر عهده دارد، آمادگی دارد صددرصد ظرفیت و توان کارشناسی و اجرایی خود را برای همکاری با شهرداری تهران در مسیر حفظ و توسعه فضای سبز پایتخت به کار گیرد.

سلامت افزود: این همکاری می‌تواند از مرحله بررسی و تأیید نقشه‌های اجرایی احداث تصفیه‌خانه‌ها آغاز شود و با تأمین فاضلاب خام مورد نیاز برای ورود به فرآیند تصفیه و استفاده از پساب حاصل در بوستان‌ها و فضا‌های سبز شهری ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به ظرفیت پساب موجود در نقاط مختلف شهر تهران اظهار کرد: پسابی که هم‌اکنون در اختیار شرکت فاضلاب تهران قرار دارد این ظرفیت را دارد که با هماهنگی شهرداری تهران، در نقاط مختلف شهر برای آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که تأمین آب پایدار برای فضای سبز شهر تهران به یک ضرورت جدی تبدیل شده است، استفاده از آب بازیافتی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آب متعارف، زمینه حفظ و توسعه فضای سبز و تداوم حیات بوستان‌های پایتخت را فراهم کند.

سلامت بیان کرد: شرکت فاضلاب تهران خود را در کنار مدیریت شهری می‌داند و در هر نقطه‌ای از تهران که امکان استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز وجود داشته باشد، آماده همکاری و ارائه ظرفیت‌های موجود است.