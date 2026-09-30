

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ سعید بهشتی‌راد با اشاره به رویدادهای اصلی هفته دفاع مقدس افزود: یکی از رویدادهای اصلی امسال، «مدافعان وطن» است که با توجه به شرایط، امسال رژه نیروهای مسلح برگزار نمی‌شود، اما از رژه مهم‌تر و پرشورتر، رزمایش جانفدایان برگزار خواهد شد. معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: در تهران پیش‌بینی حضور ۳۱۳ هزار نفر در برنامه جانفدایان شده بود که ۴۸۰ هزار نفر جانفدا حضور پیدا کردند و این نمایش قدرت مجددی برای نظام و انقلاب بود.

سرهنگ بهشتی‌راد گفت: فردا در استان کرمانشاه، در ورزشگاه ۱۵ خرداد میزبان جانفدایان عزیز خواهیم بود و پیش‌بینی ما در مرکز استان حضور ۳۰ هزار نفر است که قطعا بیشتر از این تعداد خواهند آمد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه روایت درست، واقع‌بینانه و با پوشش کامل از دفاع مقدس اهمیت زیادی دارد، گفت: همه ما وظیفه داریم اقتدار و عظمت ملت شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی را تبیین و تشریح کنیم.

سرهنگ بهشتی‌راد افزود: دشمن با تمام توان، تمام قوا، تجهیزات و عِده و عُده در مقابل ملت شریف ایران و انقلاب اسلامی ایستاد، اما ملت ایران با مولفه‌های قدرتی که در اختیار دارد، از جمله ایمان، اعتقاد و باور به شکست‌ناپذیری، در برابر دشمن ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال شعار محوری هفته دفاع مقدس «لبیک یا خامنه‌ای» و شعار گفتمانی آن «روایت فاتحانه دفاع مقدس از دیروز تا امروز» است، اظهار کرد: دفاع مقدس امسال، روایت هر سه دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی ملت ایران و رزمندگان در همه این مقاطع خواهد بود.