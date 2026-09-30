وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمان نشست علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نطق پیش از دستور خود را با هشداری به دشمنان و قدردانی از پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی آغاز کرد.

در ادامه، اعضای کابینه به پشت تریبون خانه ملت آمدند تا درخصوص موضوعات مربوط به حوزه های مسکن و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی و کسب کارهای آسیب دیده از جنگ توضیحاتی به نمایندگان مردم ارائه کنند.

روز نظارتی مجلس با برگزاری جلسات نظارتی کمیسیون های مجلس در نوبت بعد از ظهر ادامه یافت.