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عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات نتانیاهو مبنی بر ائتلاف با کشورهای عربی علیه گروهها و ائتلافهای تندرو نوشت: سبحانالله، چگونه ممکن است نتانیاهوی جنایتکار، یکشبه به فرشته و فرمانده مجاهدان در برابر کفار یمنی تبدیل شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات نتانیاهو مبنی بر ائتلاف با کشورهای عربی علیه گروهها و ائتلافهای تندرو نوشت: سبحانالله، چگونه ممکن است نتانیاهوی جنایتکار، یکشبه به فرشته و فرمانده مجاهدان در برابر کفار یمنی تبدیل شود؛ در حالی که او بیش از ۲۰۰ هزار مسلمان را کشته و زخمی کرده و دو میلیون مسلمان را محاصره کرده است، بهگونهای که بیشتر آنان بر اثر بیماری، گرسنگی و سرما در غزه جان باختند.
چه افراطگرایی و چه جنایتی بزرگتر از جنایت رژیم اسرائیل، رژیم تکفیری سعودی و گروههای تکفیری وابسته به آنها وجود دارد؟ اگر این رژیمها سرمنشأ شر و تروریسم در منطقه نیستند و اگر آنها نیستند که ویرانی، خرابی، انفجارها، عوامل انتحاری و کشتار را به همهجا آوردهاند، پس کدام جریانها افراطگرا هستند؟
اگر جنگ با این رژیمها، با جنایتها و توحششان، تقرب به خدا، جهاد در راه او، مقابله با جنایتکاران و طاغوتها و جلوگیری از فساد نیست، پس جهاد در راه خدا چیست و در برابر چه کسی انجام میشود؟
و اگر نتانیاهو فرمانده این نبرد است، سربازانی را که زیر پرچم او میجنگند، از میان افراد ریشدار، متدین و کسانی که در جستوجوی شهادت هستند! چه مینامیم؟ و چگونه میتوان ادعای وفاداری به پیامبر و قرآن و جنگیدن تحت فرماندهی نتانیاهو و حرکت بر اساس دستورات و دیکتههای او را در کنار هم جمع کرد؟