دویست و سیزدهمین شب تجمعات مردمی در میدان شهید رئیسی پردیس، با محوریت بررسی پیام سپاه پاسداران خطاب به مردم آمریکا و تبیین ریشه‌های تقابل با استکبار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زنجیره تجمعات شبانه مردم پردیس در میدان شهید رئیسی به شب ۲۱۳ رسید.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان با بررسی نامه سپاه پاسداران خطاب به ملت آمریکا، به تحلیل علت شکل‌گیری جنگ‌های اخیر و دلایل ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا پرداختند. در این تبیین‌ها، بر تفاوت میان مردم آمریکا و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت این کشور تأکید شد.

همچنین در این شب از تجمعات، محور‌های کلیدی از جمله چرایی شعار «مرگ بر آمریکا» به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران در این تجمع بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی همگانی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرده و بر تداوم این مسیر تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کردند.