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فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از هلاکت یکی از اشرار و سارقان مسلح تحت تعقیب در درگیری مسلحانه با مأموران پلیس ایرانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ محمدعلی لکزائی افزود: این شرور مسلح که سابقه چندین فقره قتل، سرقت به عنف، زورگیری مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان را داشت، با فعالیت در فضای مجازی نیز اقدام به قدرتنمایی و ایجاد رعب و وحشت میکرد و مدتی تحت تعقیب پلیس قرار داشت.
وی ادامه داد: ساعاتی پیش پس از شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از نقاط حاشیهای ایرانشهر، تیمهای عملیاتی آن را به محاصره درآوردند که متهم با سلاح جنگی به سمت مأموران تیراندازی کرد؛ در پی تبادل آتش، شرور مسلح به هلاکت رسید و یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مهمات از وی کشف شد.