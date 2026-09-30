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همزمان با روز ملی آتشنشانی و ایمنی، حجتالاسلام والمسلمین دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، با حضور در ایستگاه شماره ۹ آتشنشانی یزد (سیلو)، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این عرصه، ایثارگری آتشنشانان را نمونهای از مجاهدتهای خالصانه و خدمتی متعالی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این بازدید که با حضور معاونین فرهنگی و هنری، مدیر هنرستان هنرهای زیبا، رئیس انجمن سینمای جوان یزد، مشاور جوان مدیرکل و جمعی از خبرنگاران، هنرمندان و هنرجویان برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین دانشی ضمن تبریک این روز، اظهار داشت: در روایات آمده است که «افضل الاعمال احمزها»؛ یعنی برترین اعمال، سختترین آنهاست. بدون شک شغل آتشنشانی به دلیل ماهیت پرخطر و دشوار آن، یکی از ارزشمندترین عرصههای خدمترسانی است که در رویدادهای سالهای اخیر، جایگاه رفیع و منزلت اجتماعی این عزیزان بیش از پیش در جامعه تجلی یافته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به آمار قابل توجه عملیات نجات ۳۷۰۰ نفر توسط این ایستگاه در فاصله مهرماه سال گذشته تا امروز، ابراز امیدواری کرد که تمامی عملیاتهای این مجموعه با موفقیت و نهایت سلامتی برای امدادخواهان و آتشنشانان همراه باشد.
حجتالاسلام دانشی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبههای معنوی شغل آتشنشانی پرداخت و گفت: از زیباییهای دین اسلام این است که کارهای روزمره و مادی ما میتواند به رنگ و صبغهای الهی درآید. همانطور که در میان اهل علم مشهور است، اگر خدمت به مردم با نیت خالص همراه شود، انسان را به مدارج عالی میرساند. وی در همین زمینه با استناد به ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا تصریح کرد: هنر، دانش، فلسفه و طب، اگر تنها در خدمت امور مادی باشند، بنایی برای گذران دنیا هستند؛ اما اگر همین اقدامات با نگاه الهی و قصد قربت همراه شوند، وجه تمایز انسان با سایر موجودات شده و او را به کمال میرسانند.
وی تأکید کرد: آتشنشانان در لحظات خطیر نجات جان انسانها، بهترین فرصت را برای پیوند میان حرفه و معنویت دارند و این انگیزه الهی، امتیاز بزرگ شغل شماست.
در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان که با ایثار جان خود به خیل شهیدان پیوستند، از تلاشهای ایثارگرانه کارکنان ایستگاه شماره ۹ آتشنشانی یزد تقدیر به عمل آمد. همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از همراهی هنرمندان، هنرجویان و اصحاب رسانه که با حضور خود، فرصت ادای احترام به خادمان ایمنی شهر را فراهم کردند، قدردانی نمود.