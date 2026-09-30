به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع بهزیستی خراسان جنوبی از آغاز ثبت نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از چهارم مهر خبر داد و گفت: در این آزمون، سه هزار و ۲۶۱ ردیف استخدامی در دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور اختصاص یافته که سهم خراسان جنوبی ۴۵ ردیف است.

رجبی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی استان افزود: از مجموع مجوز‌های استخدامی اختصاص یافته به خراسان جنوبی، ۲۰ ردیف مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش، ۱۷ ردیف مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، ۵ ردیف مربوط به اداره‌کل بهزیستی و دانشگاه فرهنگیان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، هر کدام دارای یک ردیف استخدامی هستند.

به گفته وی در کشور نیز بیشترین سهم مجوز‌های استخدامی این آزمون به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص یافته و همین الگو در سهمیه خراسان جنوبی نیز قابل مشاهده است.

رجبی گفت: ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهر آغاز و تا ۱۳ مهر ادامه دارد و متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به مطالعه دفترچه و ثبت‌نام اقدام کنند.