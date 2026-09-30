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استاندار خراسان شمالی گفت: حمایت از خانواده و فرزندآوری زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که همزمان دسترسی خانوادهها به خدمات درمانی باکیفیت، بهویژه در حوزه مادر و کودک، ناباروری و خدمات تخصصی، تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسانشمالی در نشست بامرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، با تشریح بخشی از ظرفیتها و نیازهای استان در حوزه جمعیت، سلامت و خدمات درمانی، بر ضرورت ارتقای سرانههای درمانی، تکمیل زیرساختهای تخصصی و هدفمند کردن حمایتهای ملی از پروژههای اولویتدار استان تأکید کرد.
بهمن نوری با اشاره به پیوند مستقیم زیرساختهای سلامت با سیاستهای جوانی جمعیت اظهار کرد: حمایت از خانواده و فرزندآوری زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که همزمان، دسترسی خانوادهها به خدمات درمانی باکیفیت، بهویژه در حوزه مادر و کودک، ناباروری و خدمات تخصصی، تقویت شود؛ از این رو افزایش سرانه درمانی خراسانشمالی باید در اولویت برنامهریزیهای ملی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای جمعیتی استان افزود: خراسانشمالی از نظر برخی شاخصهای جمعیتی در جایگاه مناسبی در سطح کشور قرار دارد و برخورداری از سهم قابل توجه جمعیت جوان، یک مزیت راهبردی برای آینده استان است؛ مزیتی که حفظ و بالفعلسازی آن نیازمند سرمایهگذاری همزمان در حوزههای سلامت، اشتغال، مسکن، رفاه و زیرساختهای اجتماعی است.
نوری همچنین تکمیل زیرساختهای درمانی در شهرستان مرزی راز و جرگلان را بخشی از رویکرد عدالت سرزمینی در حوزه سلامت دانست و گفت: با آماده شدن بیمارستان این شهرستان در سال آینده، ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات درمانی در یکی از مناطق مرزی و کمتر برخوردار استان ایجاد خواهد شد و باید از این زیرساخت، فراتر از کارکرد درمانی آن، برای توسعه خدمات تخصصی و شکلدهی به ظرفیت گردشگری سلامت نیز استفاده کرد.
استاندار خراسانشمالی در ادامه، با اشاره به پروژههای اولویتدار حوزه جوانی جمعیت، تأمین اعتبار برای تکمیل و تجهیز مراکز درمان ناباروری، واحد مراقبت روزانه ایمونولوژی و درمان سقط مکرر، توسعه مراکز درمان ناباروری، تکمیل بلوک زایمانی و حمایت از مراکز مشاوره و مقابله با سقط جنین را از جمله نیازهای اساسی استان عنوان کرد و خواستار پشتیبانی ملی برای شتاببخشی به این طرحها شد.
در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری نیز گزارشی از وضعیت پروژهها، نیازهای اعتباری و برنامههای اجرایی استان در حوزه جوانی جمعیت ارائه کردند و بر ضرورت تجمیع ظرفیتهای اعتباری و بینبخشی برای تکمیل زنجیره خدمات حمایت از خانواده تأکید شد.
دکتر مرضیه وحید دستجری دبیر ستاد ملی جمعیت نیز با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر بررسی نیازهای اعتباری استان، استفاده از ظرفیت دستگاههای ملی و تسریع در حمایت از پروژههای اولویتدار حوزه سلامت و جمعیت تأکید کرد.