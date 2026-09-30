به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره درگیری، مزاحمت و چاقوکشی برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ ساری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل، عامل شرارت را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ساری گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب بزه اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.