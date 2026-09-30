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فرمانده انتظامی ساری از دستگیری عامل شرارت و چاقوکشی در کمتر از ۲ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ درباره درگیری، مزاحمت و چاقوکشی برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ ساری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با حضور در محل، عامل شرارت را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی ساری گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب بزه اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.