به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با روز سالمند، نخستین مرکز شبانه‌روزی نگهداری سالمندان شهرستان آمل با همت خیرنیکوکار در روستای کته‌پشت آمل در حال احداث است.

عضو هیئت موسس و رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه ماجان، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین در کمربندی هراز به هزارسنگر، ابتدای روستای کته‌پشت، خریداری و به این مؤسسه اختصاص داده شده است.

غلامعلی بهزادی افزود: عملیات عمرانی این مرکز پس از دریافت مجوز‌های لازم از سازمان بهزیستی، از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و فاز نخست آن با حدود ۷۰۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه در حال احداث است.

وی با بیان اینکه عملیات اسکلت ساختمان به پایان رسیده و دیوارچینی آن آغاز شده است، گفت: امیدواریم فاز نخست این مرکز ظرف مدت ۱۸ ماه به پایان برسد و به بهره‌برداری برسد.

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه سرای مهر ماجان افزود: برای خرید زمین حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شده و تاکنون نیز حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث مجموعه هزینه شده است و برای تکمیل این مرحله حدود ۱۷ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ارائه خدمات شبانه‌روزی و پاره‌وقت در این مرکز گفت: خدمات پزشکی، درمانی، تغذیه و دیگر نیاز‌های سالمندان در این مجموعه پیش‌بینی شده و تلاش شده فضای ساختمان به شکل خانه طراحی شود تا سالمندان هنگام حضور در آن احساس تعلق و آرامش بیشتری داشته باشند.

بهزادی با بیان اینکه در هر طبقه برای حدود ۱۰ تا ۱۵ سالمند فضای مناسب زندگی پیش‌بینی شده است، افزود: اتاق‌های خواب، سرویس‌های بهداشتی، فضای نشیمن، غذاخوری و آشپزخانه در نظر گرفته شده تا محیط زندگی سالمندان بیش از آنکه شبیه فضای درمانی باشد، حال و هوای خانه را داشته باشد.

وی هدف از راه‌اندازی این مرکز را پاسخ به نیاز روزافزون سالمندان در شهرستان آمل عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمندی و تغییر شرایط زندگی خانواده‌ها، برخی سالمندان امکان نگهداری در منزل را ندارند و این مرکز برای ارائه خدمات به این گروه پیش‌بینی شده است.

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه سرای مهر ماجان ادامه داد: علاوه بر پذیرش شبانه‌روزی، برای خانواده‌هایی که به طور معمول از سالمند خود مراقبت می‌کنند، اما در برخی زمان‌ها به دلیل سفر یا شرایط خاص امکان نگهداری از او را ندارند، خدمات پاره‌وقت نیز در نظر گرفته شده است.

بهزادی با اشاره به اجرای طرح در چند فاز گفت: امیدواریم با مشارکت خیران و کمک‌های مردمی، مراحل بعدی این مجموعه نیز اجرا شود تا بخشی از نیاز شهرستان آمل در زمینه نگهداری و حمایت از سالمندان تأمین شود.