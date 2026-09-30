

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ مهدی امجدیان اظهار داشت: با توجه به برگزاری این مراسم از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۹ مهرماه در ورزشگاه ۱۵ خرداد شهر کرمانشاه، به‌منظور تسهیل در عبور و مرور، تأمین نظم ترافیکی و برگزاری مطلوب مراسم، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح همان روز توسط عوامل پلیس راهور استان به شرح زیر اعمال خواهد شد:

معابر مشمول محدودیت ترافیکی:

۱. بلوار طاق‌بستان (شهید شیرودی)، محدوده ۴۵ متری چغاکبود، مسیر شمال به جنوب به سمت پل ولایت. ۲. کنارگذر پل ولایت، از سمت بلوار شهید شمشادیان به سمت بلوار شهید بهشتی.

۳. بلوار زن، در محدوده تقاطع بلوار بهزیستی به سمت میدان سپاه.

۴. بلوار شهید بهشتی، محدوده سه‌راه حافظیه به سمت میدان سپاه.

۵. بزرگراه امام خمینی (ره)، ورودی شهید غیرتمند به سمت سه‌راه حافظیه.

۶. بزرگراه امام خمینی (ره)، ورودی حافظیه به سمت میدان شهید بروجردی.

۷. میدان شهید بروجردی به سمت میدان سپاه

. ۸. بلوار شهید کشوری، از پل روگذر به سمت بلوار شهید بهشتی.

۹. بلوار شهید کشوری، از کنارگذر پل ولایت، محدوده هتل پارسیان، به سمت بلوار طاق‌بستان.

۱۰. خیابان کشاورزی به سمت بلوار جام‌جم.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به پیش‌بینی به‌کارگیری بیش از ۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم، از شهروندان خواست از تردد با خودروهای شخصی به محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.

وی تأکید کرد : با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، از ورود خودروهای شخصی به محدوده مراسم جلوگیری خواهد شد.

سرهنگ امجدیان با اشاره به احتمال افزایش حجم ترافیک در معابر منتهی به ورزشگاه ۱۵ خرداد، از رانندگان خواست از پارک خودرو در طول بلوارها و مسیرهای منتهی به ورزشگاه خودداری کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس راهور، در مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مشارکت کنند.