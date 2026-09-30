شهید سید حسن نصرالله، سال ۱۳۷۹ در آن دیدار معروف با رهبر شهید انقلاب اسلامی ثابت کرد حزب الله دیگر به جمع کوچکی از مجاهدان خلاصه نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فداکاری و شجاعتش از صیدا تا صور و بیروت هنوز بر سر زبان هاست، سید حسین نصرالله خیرخواهی صادق برای ملت لبنان است.

شهید نصرالله اجازه نداد منطقه به حیاط خلوت صهیونیست‌ها تبدیل شود.

حزب الله پس از شهادت سید مقاومت هنوز زنده و قوی و در حال مبارزه با دشمن با قدرت معنوی و میراث مردانش است؛ مردانی مانند شهید سردار عباس نیلفروشان که مجاهد خستگی ناپذیر جبهه مقاومت بود و شهید نیلفروشان هم در دفاعی مقدس پاداش مجاهدت هایش را با شهادت در کنار سید مقاومت دریافت کرد.

مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سردار شهید نیلفروشان فردا پس از اقامه نماز مغرب و عشا، در سالن بزرگ گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

۶ مهر ۱۴۰۳، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله تروریستی، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.