وقوع یک تصادف منجر به فوت موتورسوار در خط ویژه اتوبوس‌های تهران، ضمن ایجاد ترافیک در برخی از محور‌های اصلی شهر، باعث شد پلیس راهور هشدار جدی صادر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با گزارش وقوع یک حادثه تلخ در شب گذشته، اعلام کرد که حوالی ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان انقلاب (نامجو)، یک دستگاه اتوبوس BRT با موتورسیکلت برخورد کرده که منجر به فوت در دم راننده موتورسیکلت شده است. وی تأکید کرد که جزئیات دقیق این حادثه در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

سرهنگ شریفی با صادر کردن هشدار جدی برای موتورسواران، تأکید کرد که تردد در خطوط ویژه اتوبوس‌ها ممنوع است و ورود به این مسیر‌ها می‌تواند منجر به حوادث ناگوار شود.

وی همچنین در ادامه به تشریح وضعیت ترافیکی بزرگراه‌ها پرداخت و اعلام کرد که در مسیر‌های غرب به شرق، ترافیک در بزرگراه‌های همت، آبشناسان، حکیم و لشگری پرحجم و سنگین است. در مسیر‌های شرق به غرب نیز بزرگراه‌های سلیمانی، صدر، زین‌الدین و بابایی با ترافیک سنگین مواجه هستند.

همچنین در محور‌های شمال به جنوب، ترافیک در بزرگراه نواب صفوی، بسیج و شیخ فضل‌الله نوری پرحجم گزارش شده است.