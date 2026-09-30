مدیرکل هواشناسی اردبیل به کوهنوردان هشدار داد که از صعود به ارتفاعات استان از جمله به سبلان به دلیل پیش‌بینی باد، بارندگی و سرما خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی اردبیل تشریح کرد: برای سبلان تا پایان هفته جاری شرایط جوی نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و در بعضی ساعت‌ها رگبار باران، بارش پراکنده برف و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و از همین رو توصیه می‌شود کوهنوردان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز جو استان اردبیل پایدار و آسمان بیشتر صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد است اما بعد از ظهر با تقویت ناپایداری‌های جوی در برخی از مناطق استان به‌ویژه در نقاط مرکزی، نوار شرقی و مناطق شمالی ضمن افزایش ابر و رخداد مه، رگبار باران و رعد و برق با احتمال اصابت پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: روز چهارشنبه با تقویت جریان‌های شرقی ضمن کاهش چند درجه‌ای دمای هوا، آسمانی بیشتر ابری و مه‌آلود همراه با هوای به نسبت خنک و رگبار موقتی باران در استان به‌ویژه نوار شرقی، مناطق مرکزی و شمالی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: روز پنجشنبه نیز با تقویت جریان‌های جنوبی شاهد وزش گرم‌باد (گرمیج) گاهی با سرعت تند تا به نسبت شدید در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل خواهیم بود که به‌تدریج با نفوذ سامانه بارشی از روز جمعه تا اواسط هفته آینده، جو استان را ناپایدار خواهد کرد.

کوهی عنوان کرد: برای بازه زمانی مورد اشاره نیز آسمانی ابری و مه‌آلود همراه با بارش باران پیش‌بینی می‌شود که بیشتر به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود.