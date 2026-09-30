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مسئولان شهرستان میبد پس از ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام در مصلی آیتالله اعرافی، در قالب «کاروان لاله» با خانوادههای معظم شهدای پاسدار دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این برنامه، مسئولان شهرستان در قالب ۱۲ اکیپ، با حضور در منازل ۴۰ خانواده شهدای پاسدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با خانوادههای معظم آنان دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدارها با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان و انقلاب اسلامی انجام شد.