منصور حقیقت، استاد تمام دانشگاه شیراز با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام منصوب شد.

وزیر علوم، رئیس جدید موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام را منصوب کرد

وزیر علوم، رئیس جدید موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، منصور حقیقت، استاد تمام دانشگاه شیراز، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام منصوب شد.

حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکم انتصاب دکتر حقیقت، بر لزوم مدیریت موسسه بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی تأکید کرد.

در این حکم از رئیس جدید انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی و مبانی علمی و همچنین با جلب همکاری سایر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهد.

دکتر حقیقت دارای دکترای فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه شیراز و از اعضای هیئت علمی این دانشگاه با مرتبه استاد تمام است. وی پیش از این مسئولیت‌های اجرایی متعددی از جمله معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، مدیر پژوهش دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر مالکیت فکری دانشگاه شیراز را بر عهده داشته است.

وی همچنین بیش از ۶۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی منتشر کرده است.

وزیر علوم از تلاش‌ها و زحمات محمدمهدی علویان مهر، رئیس پیشین این موسسه، قدردانی کرد.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (به انگلیسی: Islamic World Science and Technology Citation and Monitoring Institute)، با کوته‌نوشت ISC، یک مرکز پژوهشی در شهر شیراز و سومین پایگاه استنادی دنیا پس از ISI آمریکا و Scopus هلند است

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام خدمات مرتبط با تحقیق و نشر علمی، نمایه‌سازی استنادی و ارزیابی علمی را به جامعه دانشگاهی جهان اسلام در ۵۷ کشور اسلامی ارائه می‌کند.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام از سال ۱۳۸۹ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر ایران و جهان اسلام و از سال ۱۳۹۷ رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان را اعلام می‌کند.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام همچنین دارای دفاتری در مالزی، مصر و ترکیه است.