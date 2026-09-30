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منصور حقیقت، استاد تمام دانشگاه شیراز با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، منصور حقیقت، استاد تمام دانشگاه شیراز، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام منصوب شد.
حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکم انتصاب دکتر حقیقت، بر لزوم مدیریت موسسه بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی تأکید کرد.
در این حکم از رئیس جدید انتظار میرود با پیروی از آموزههای اسلامی و مبانی علمی و همچنین با جلب همکاری سایر دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهد.
دکتر حقیقت دارای دکترای فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه شیراز و از اعضای هیئت علمی این دانشگاه با مرتبه استاد تمام است. وی پیش از این مسئولیتهای اجرایی متعددی از جمله معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، مدیر پژوهش دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر مالکیت فکری دانشگاه شیراز را بر عهده داشته است.
وی همچنین بیش از ۶۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بینالمللی منتشر کرده است.
وزیر علوم از تلاشها و زحمات محمدمهدی علویان مهر، رئیس پیشین این موسسه، قدردانی کرد.
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (به انگلیسی: Islamic World Science and Technology Citation and Monitoring Institute)، با کوتهنوشت ISC، یک مرکز پژوهشی در شهر شیراز و سومین پایگاه استنادی دنیا پس از ISI آمریکا و Scopus هلند است
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام خدمات مرتبط با تحقیق و نشر علمی، نمایهسازی استنادی و ارزیابی علمی را به جامعه دانشگاهی جهان اسلام در ۵۷ کشور اسلامی ارائه میکند.
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام از سال ۱۳۸۹ رتبهبندی دانشگاههای برتر ایران و جهان اسلام و از سال ۱۳۹۷ رتبهبندی دانشگاههای جهان را اعلام میکند.
مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام همچنین دارای دفاتری در مالزی، مصر و ترکیه است.