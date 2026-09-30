به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین گردهمایی خلبانان پاراموتور بسیج کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۵۰ خلبان و استادخلبان از ۸ استان کشور در مازندران برگزار شد.

این گردهمایی به میزبانی استان مازندران و به مدت دو روز در ساحل اردوگاه شهیدان نوبخت برگزار شد.

عبدالله‌نیا رئیس هیأت ورزش‌های هوایی سپاه کربلا گفت: در این گردهمایی خلبانان در رشته‌های پاراموتور، پاراترایک، هنگ‌گلایدر و سقوط آزاد به اجرای پرواز و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

این رویداد نخستین گردهمایی رسمی برگزارشده از سوی هیأت ورزش‌های هوایی بسیج مازندران بود که با استقبال خلبانان شرکت‌کننده همراه شد.