به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان ری با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات سفر نخست، گفت: نخستین سفر شهرستانی ما در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شهرستان ری انجام شد و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد ری در مجموع مصوبات عمرانی و اقتصادی، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای مصوبات را داشته و بیش از ۸۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

وی افزود: در دور نخست سفر به شهرستان ری ۴۴ مصوبه داشتیم که تاکنون ۱۱ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده، ۳۰ مصوبه در حال اجراست و سه مصوبه نیز اجرایی نشده که یک یا دو مورد از آنها اساساً قابلیت اجرا ندارد و باید برای آنها مصوبه جایگزین تعریف شود.

محمد صادق معتمدیان در ادامه مدرسه‌سازی را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان ری عنوان کرد و گفت: سال گذشته حدود ۴۶ مدرسه در دستور کار قرار گرفت که اقدام بزرگی برای جبران عقب ماندگی‌های حوزه آموزشی بود. با روندی که آغاز شده، در تلاش هستیم با احداث ۲۲ مدرسه دیگر و تأمین منابع مورد نیاز، بخش عمده نیاز شهرستان در حوزه مدرسه‌سازی را برطرف کنیم.