سومین پویش ملی ایثار با شعار «من می‌نویسم» با معرفی آثار برگزیده به پایان رسید. این پویش با تمرکز ویژه بر روایت‌های ایثارگران و شهدای منطقه میناب، گامی موثر در جهت حفظ فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جدید با جان‌فشانی‌های این منطقه برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» در سومین دوره خود، با تمرکز بر جغرافیای ایثار در منطقه میناب، به مرحله اختتامیه رسید. این رویداد که با هدف بازخوانی و بازتولید روایت‌های مکتوب از ایثارگران برگزار شده بود، میزبان آثاری بود که با دقت و تعهد بالا، به بازنمایی جان‌فشانی‌های این منطقه پرداخته بودند.

در این دوره، هدف اصلی تنها نوشتن نبود؛ بلکه تلاش بر این بود که از طریق قلم، شکوهِ ایثار در منطقه میناب برای نسل‌های آینده ماندگار شود. آثار برگزیده که توانستند با نگاهی جستارگونه و عمیق، پیوند میان مخاطب و خاطرات شهدای این منطقه را برقرار کنند، در جمع برگزیدگان قرار گرفتند.

این پویش با توجه به تمرکز بر روایت‌های منطقه‌ای، نشان داد که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های محلی برای تقویت هویت ملی و ترویج فرهنگ ایثار استفاده کرد. اختتامیه این پویش، گواهی بر ضرورت تداوم این مسیر برای انتقال ارزش‌های ماندگار به نسل جوان است. این پویش گامی مهم در جهت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار در نسل جوان محسوب می‌شود.



