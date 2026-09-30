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۲۱۳ شب است که چراغ میدانها و خیابانهای شهرهای استان اصفهان با حضور مردم روشن میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که هر شب، بیادعا و بیخستگی، پای آرمانهایشان ایستادهاند و میدان را به سنگر عشق و ایستادگی تبدیل کردهاند.
حضور مستمر مردم که از ماهها پیش آغاز شده، هر شب با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بوده و به یکی از نمادهای ثابت میدانهای شهرها تبدیل شده است.
شرکتکنندگان در این مراسم با حضور خود، بر وحدت و همدلی تأکید میکنند و آن را فرصتی برای اعلام پایبندی به آرمانهای انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس میدانند.
این مراسم شبانه، حالا به یکی از جلوههای همدلی و ایستادگی مردم شهرها و روستاها در حمایت از نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شده است.