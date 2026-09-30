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رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور تهران ـ شهریار خبر داد و درباره بارش باران و لغزندگی در برخی مسیرها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۸ مهرماه، از وجود ترافیک نیمهسنگین در محدوده پل فردیس واقع در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت محور تهران ـ شهریار، اعلام کرد که در برخی مقاطع این مسیر نیز شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم.
سرهنگ قلینیا در ادامه، با اشاره به تغییرات جوی در استان گیلان، از بارش باران در برخی از محورهای این استان خبر داد.
وی از رانندگان و کاربران جادهای خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال لغزندگی سطح راه، با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در مسیرها تردد کنند.