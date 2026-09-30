به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست با حضور زحمتکش، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، میرمحمدی، نماینده مردم شهرستان‌های تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، علیرضا طاقه‌باف، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب‌اللهی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان و جمعی از نمایندگان دامداران استان در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

علیرضا طاقه‌باف در این نشست با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران بخش کشاورزی استان اظهار کرد: چهار مطالبه مهم بخش کشاورزی استان که پیش‌تر از طریق مکاتبات رسمی با وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، در این نشست مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: اصلاح نحوه محاسبه تعرفه برق بخش کشاورزی یکی از مطالبات مطرح‌شده بود که با توجه به مشکلات ایجادشده برای برخی واحد‌های تولیدی، ضرورت بازنگری در شیوه محاسبه تعرفه و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای بهره‌برداران مورد تأکید قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، بازنگری در نحوه اجرای طرح «نوی‌پو» برای تأمین مالی خرید نهاده‌های دامی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد و گفت: تسهیل تأمین نهاده برای دامداران، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده و رفع مشکلات موجود در اجرای این طرح، از محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

طاقه‌باف همچنین با اشاره به موضوع مالیات عملکردی ایستگاه‌های جمع‌آوری شیر، بر ضرورت پیگیری حذف یا تعدیل این مالیات تأکید کرد و افزود: با توجه به نقش این واحد‌ها در زنجیره تولید محصولات لبنی و تأثیر هزینه‌های تحمیلی بر تولید، پیشنهاد‌هایی برای پیگیری موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.

وی در ادامه، پیگیری حذف جریمه ۲۳ درصدی بهره‌برداران بدهکار هزینه بهای برق مصرفی در دوره‌های قبل را چهارمین مطالبه مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: پیشنهاد‌هایی برای پیگیری این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو ارائه و بر ضرورت بررسی و پیگیری آن تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: در این نشست، مسائل و دغدغه‌های دامداران و بهره‌برداران به‌صورت مستقیم مطرح شد و بر ضرورت یافتن راهکار‌های اجرایی برای کاهش هزینه‌های تولید، رفع موانع و حمایت از تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی تأکید شد.

طاقه‌باف در پایان گفت: پیگیری مطالبات مطرح‌شده تا حصول نتیجه در سطح وزارت جهاد کشاورزی ادامه خواهد داشت تا زمینه برای فعالیت پایدارتر تولیدکنندگان و بهبود شرایط تولید در بخش کشاورزی استان یزد فراهم شود.

در پایان این نشست، بر ادامه پیگیری مسائل مطرح‌شده در سطح وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط و یافتن راهکار‌های اجرایی برای کاهش هزینه‌های تولید، رفع موانع و حمایت از تداوم فعالیت دامداران و واحد‌های تولیدی استان تأکید شد.