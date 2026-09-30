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مراسم اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» با حضور هنرمندان و شهروندان تبریزی چهارشنبه در مرکز همایشهای بینالمللی شهریار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره که از پنجم مهرماه آغاز شده است پس از سه روز رقابت هنرمندان و فعالان موسیقی مقامی از استانهای مختلف کشور، در مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.
ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با گرامیداشت یاد شهدای میهن بهویژه شهدای کودک و دانشآموز، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی آذربایجان شرقی برگزار شده است.
در این دوره از جشنواره، هنرمندان و پژوهشگران موسیقی مقامی در بخشهای خوانندگی، نوازندگی و پژوهش به رقابت پرداختند و آثاری از استانها و شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، زنجان، البرز، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان، فارس و گلستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
جشنواره موغام همچنین با تمرکز بر موسیقی مقامی، فرصتی برای معرفی و پاسداشت بخشی از میراث موسیقایی ایران و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و پژوهشگران این حوزه فراهم کرد.
مراسم اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» ساعت ۱۵ چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایشهای بینالمللی شهریار (خاوران) برگزار میشود و حضور شهروندان در این مراسم آزاد و رایگان است.