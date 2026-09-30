به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ممسنی گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط فردی ۳۸ ساله از ارتفاع در کیلومتر پنج جاده نورآباد-برمک سفلی (کوه شاه‌نشین) به هلال‌احمر، نجاتگران با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان، به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر‌های سخت گذر به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

ابراهیم آذری افزود: نجاتگران پس از اقدامات اولیه امدادی و تثبیت وضعیت مصدوم، وی را به دامنه کوه انتقال و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.