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مردم انقلابی شهرستان قرچک در دویست و سیزدهمین شب تجمع شبانه خود، بار دیگر بر ایستادگی تا پیروزی نهایی بر تروریسم آمریکایی-صهیونیستی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زنجیره تجمعهای شبانه مردم انقلابی قرچک به دویست و سیزدهمین شب خود رسید.
در این تجمع که با حضور گسترده مردم در خیابانهای شهر برگزار شد، شرکتکنندگان با شعارها و حضور پرشور خود، عزم راسخ خود را برای ادامه این مسیر تا تحقق پیروزی نهایی بر دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به نمایش گذاشتند.
حاضران در این تجمع تأکید کردند که این حضور مستمر، نمادی از حمایت بیقید و شرط مردم از محور مقاومت و واکنش به جنایات تروریستی در منطقه است و این خروش مردمی تا زمان دستیابی به اهداف انقلاب و شکست استکبار ادامه خواهد داشت.