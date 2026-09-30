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دختران ورزشکار اصفهانی که به صورت خود جوش در میدان دفاع از وطن حاضر شدند این روزها خودشان را برای حضور در رزمایش جان فدایان ایران آماده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اسکیت سواران و رزمی کاران اصفهانی میگویند: برای سربلندی ایران در پویش جانفدا ثبت نام کردهاند و میخواهند باهر هنر و تخصصی که دارند جانفدای میهن شوند.
این گروه با نام وفاداران ایران قرار است در رزمایش بزرگ جانفدا در اصفهان همراه با دیگر جانفدایان برای نقش برآب کردن نقشههای دشمن حضور پیدا کنند.
رزمایش جان فدایان ایران در اصفهان پنجشنبه نهم مهر از ساعت ۱۴ از میدان آزادی تا گلستان شهدای این شهر به مسافت سه کیلومتر برگزار خواهد شد.