به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد صادق ضیایی، قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته می‌توانند از امروز با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir ثبت‌نام کنند.

ضیایی درباره ظرفیت‌های این فراخوان افزود: در این دوره از فراخوان نیازسنجی گسترده‌ای صورت گرفته که بر اساس آن، ۴۱۲ نفر در ۳۹۰ رشته گرایش برای گروه‌های غیرپزشکی و معارف اسلامی، و ۶۴۸ نفر در ۵۵۲ رشته‌گرایش برای گروه پزشکی جذب دانشگاه خواهند شد.