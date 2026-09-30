پخش زنده
امروز: -
فراخوان جذب اعضای هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز چهارشنبه ۸ مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد صادق ضیایی، قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استانهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته میتوانند از امروز با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir ثبتنام کنند.
ضیایی درباره ظرفیتهای این فراخوان افزود: در این دوره از فراخوان نیازسنجی گستردهای صورت گرفته که بر اساس آن، ۴۱۲ نفر در ۳۹۰ رشته گرایش برای گروههای غیرپزشکی و معارف اسلامی، و ۶۴۸ نفر در ۵۵۲ رشتهگرایش برای گروه پزشکی جذب دانشگاه خواهند شد.